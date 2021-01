Un tanque de oxigeno en el hogar, aunque puede ser muy necesario para apoyar a un paciente que presenta bajos niveles de oxigenación, también pude convertirse en algo muy riesgoso si se maneja de forma no adecuada o si es demasiado viejo el envase.

Para el médico operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Tonatiuh Rojas Martínez, al adquirir un tanque de oxígeno se deben tomar en cuenta distintas consideraciones.

“Hay cuanto puntos muy importantes a la hora de tener y recibir un tanque de oxígeno, que sería el primero la supervisión visual: ver que no tenga corrosión el tanque de oxígeno. Segundo, ver que no tenga golpes fuertes o daños aparentes en la parte exterior. Tercero: las válvulas, que sean unas válvulas que estén en buen estado y que estén vigentes”.

El último punto, indicó Rojas Martínez, es que tenga una prueba hidrostática a través de unas letras en color plateado pintadas con spray en el que se indica la fecha de esta prueba, que no debe ser mayor a cinco años. (Por Aníbal Vivar Galván)