Los tanques de oxígeno que se comercializan pueden tener gas de dos tipos: medicinal o industrial.

Cada uno tiene una función específica y, en el caso del segundo, no se debe administrar a quienes requieren de asistencia por tener baja oxigenación.

Sobre las diferencias de estos dos tipos de gases, el médico operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Tonatiuh Rojas Martínez, indicó lo siguiente.

“El medicinal es aire que está completamente puro de oxígeno, te va a ayudar a aumentar la saturación de oxígeno en tu sangre, pero el industrial no. El industrial es como aire ambiente comprimido dentro de un tanque. No tendría la misma función, no es un aire puro, no es oxígeno puro”.

El médico aclaró que si bien esto no produce algún daño, la consecuencia será que el paciente que recibe oxígeno industrial no tendrá el mismo beneficio de incrementarle la oxigenación, con el efecto negativo que esto puede tener. (Por Aníbal Vivar Galván)