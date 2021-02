El Guadalajara perdió su etiqueta de invicto en la liga Femenil tras caer ayer 1-0 ante Pachuca que se impuso con gol de Mónica Ocampo, en el estadio Hidalgo, y al respecto el entrenador de las Chivas, Edgar el “Chore” Mejía, comentó.

“Les voy a ser muy honesto y muy sincero: estoy fascinado con mi equipo, con las jugadoras. Si algo he tratado de hacer a muerte es que defiendan la playera a morir y estoy muy orgulloso. Si les he de ser sincero si he de perder algún partido me gusta que sea como hoy meramente fue por una jugada”.

Luego de 4 jornadas en la Liga Femenil, Atlas es líder general con 12 puntos y Chivas ocupa el sexto lugar con 9 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)