El ayuntamiento de Guadalajara pierde millones de pesos en recaudación por no cobrar la enorme cantidad de metros de cable que penden de los postes, tanto de teléfono, electricidad, como luz y televisión por cable. La Ley de Ingresos 2021 señala cobrar tres pesos por cada metro dispuesto en la infraestructura urbana, pero ni el mismo municipio sabe cuántos metros de cable hay en la ciudad.

El pleno aprobó el retiro del cableado que se encuentra en desuso, así como incentivar la supresión de estos elementos por temas de seguridad y protección civil. La promotora de la iniciativa, la regidora Verónica Delgadillo, expresó:

“Y lo más importante es que les cobremos lo que están haciendo en la calle, porque digo, es parte de lo que el ayuntamiento de Guadalajara está obligado a hacer y eso le va a representar al municipio no sólo tener una ciudad más ordenada”,

En la misma sesión el pleno del ayuntamiento aprobó extender la concesión del estacionamiento del Mercado San Juan de Dios a un particular, por 15 años más, es decir hasta el 2037. (Por Héctor Escamilla Ramírez)