Tras conocer su convocatoria a la selección preolímpica así reaccionó el mediocampista de Cruz Azul, Roberto el “Piojo” Alvarado, solo espera que su equipo lo deje rir.

“Si bueno contento no los abía hasta ahorita me acaban de decir y contento es bastante grande le compromiso con la 23 y bastante motivado y ahora solo esperar si acá en el club me dan la posibilidad de ir”.

Apenas el fin de semana el entrenador de la Maquina, Robert Dante Siboldi dijo no estar seguro de si prestaría a Alvarado a la Selección de Jaime Lozano. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @miseleccionmx)