Una pipa cargada con sosa caustica líquida ocasionó un aparatos accidente sobre la autopista que va del municipio de San Juan de los Lagos hacia Lagos de Moreno, sobre el kilómetro 93 de esta vía.

El camión cisterna impactó a una camioneta de carga que trasladaba rollos de papel.

El vehículo se proyectó contra el muro central, volcando y destruyendo parte de la estructura que divide los sentidos de la autopista.

Además, los rollos quedaron esparcidos al rededor del camión.

En tanto, la cabina del camión cisterna se impactó también contra el muro, pero debido a que no tenía tanta velocidad, quedó montada sobre la estructura sin que volcara.

Por fortuna, la estructura de la cisterna no se dañó ni fugó de su carga.

Oficiales de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron a la atención del accidente y reportaron que el conductor del vehículo de carga presentaba lesiones menores.

Además atendieron una fuga de combustible del vehículo volcado.

A pesar del accidente, la circulación de la autopista no fue interrumpida (Por Aníbal Vivar Galván)