A la medianoche de hoy vence el plazo para salvarle la vida al perro pitbull responsable de la muerte de un menor de siete años el pasado 22 de febrero.

El dueño del can pidió que éste fuera sacrificado y si bien, el Ayuntamiento de Zapopan dio plazo de una semana para que algún buen samaritano o organización se hiciera cargo del perro, nadie se ha decidido adoptarlo.

Habla sobre el tema el alcalde zapopano, Pablo Lemus:

“Sí, hablaron a pedir información, para saber cuáles son los requisitos que tenían que llenar, sin embargo hasta este momento no hemos recibido ninguna solicitud formal”.

El perro provocó la muerta al menor después que este cayó de un árbol donde cortaba guamúchiles y se precipitó hacia la azotea donde se encontraba el can.

El dueño dijo que el perro es peligroso y por ello pidió al municipio su sacrificio. El Ayuntamiento señala que quien quiera hacerse cargo de él es bajo su propia responsabilidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)