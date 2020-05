Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Plan de Regreso a las actividades normales, tras la cuarentena por la epidemia por el coronavirus, será de aplicación opcional, y no se impondrá ningún tipo de medida.

“Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”.

El Plan de Regreso a la normalidad está dividido en tres etapas: una que inicia el 18 de mayo, con el retorno a las actividades en 269 municipios; la segunda entre el 18 y el 30 de mayo, que es de preparación; y la tercera a partir del 1 de junio, con la instalación de un semáforo que determinará la reapertura gradual de actividades en cada región. (Por: Arturo García Caudillo)