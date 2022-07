En el mismo donde el sábado pasado muriera un hombre aplastado por un árbol de 12 metros que cayó sobre su vehículo tras la fuerte tormenta vespertina, el Ayuntamiento de Guadalajara ya planta nuevos arbolitos.

Se trata de seis fresnos que quedarán en el camellón de avenida Niños Héroes entre la calle Argentina y Venezuela en la colonia Moderna y que cuyos vecinos aseguran que en ese puntos hay más árboles similares que en cualquier momento pueden caer.

“La verdad desconozco de este no, pero de algunos árboles sí ya se había reportado porque esos que están aquí, están demasiado altos, y si les dices para que los poden los dueños pues les cobran un dineral y la verdad es que no quieren, y le hablas al Ayuntamiento y te ponen muchas trabas y que si tienen que ver que la rama es más gruesa que tu mano, no sé, es un rollo”. (Por José Luis Jiménez Castro)