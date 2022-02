Porque asegura, nos ven como tierra de conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hacer una pausa en las relaciones con España.

“Que ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardaremos en que se normalizaran para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en las relaciones, porque en un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban”.

Por eso, aseguró, darse un tiempo, una pausa sería positivo, por lo menos mientras él esté en el gobierno y reanudarlas cuando él ya no esté en el poder. (Por Arturo García Caudillo)