El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Poder Judicial revise la sentencia de una magistrada contra Javier Duarte, con la que se revocó el decomiso de 40 inmuebles ligados a prestanombres del ex Gobernador de Veracruz.

El Mandatario federal dijo que, aunque no corresponde al Ejecutivo, porque se respetan las decisiones del Poder Legislativo y Judicial, si se puede ayudar en el caso del ex Gobernador.

La juzgadora ratificó la condena contra Duarte por 9 años de prisión y revocó el decomiso de los 40 inmuebles, debido a que la causa penal no está concluida porque aún faltan por detener a otros imputados.