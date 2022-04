Bochornoso episodio el que se vivió durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, cuando las diferencias entre la comunidad lésbico gay y el legislador Gabriel Quadri llegaron al Pleno. La diputada trans Salma Luévano acusó a Quadri de la Torre de homofóbico y asesino y lo responsabilizó por lo que pudiera pasarle.

“Decirle al señor Quadri que es un sinvergüenza asesino, eso es un asesino, porque eso es lo que está orillando y no se lo vamos a permitir”.

Quadri reaccionó llamando “señor” a la diputada.

“Les hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica”.

Este fue el detonante para una andanada de descalificaciones hacia Quadri, a grado tal que la otra diputada trans María Clemente García pidió que el ex candidato presidencial fuera expulsado del Pleno y luego subió a agredir al presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, quien no tuvo más remedio que mandar a receso. (Por Arturo García Caudillo)