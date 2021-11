Habitantes de Temacapulin, Acasico y Palmarejo señalaron que estarán vigilantes del cumplimiento de las promesas que el pasado miércoles hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, al comunicar el acuerdo en torno a la presa El Zapotillo.

La supervisión no sólo será en torno a la construcción de la presa y las garantías de no inundación, sino también el plan de justicia para las comunidades que durante 16 años estuvieron en lucha y que está conformada por 15 puntos. El vocero de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Gabriel Espinoza, expresó que también deben trabajar otras instancias de gobierno:

“Nosotros invitamos al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales pues que también hagan su parte porque no se pueden lavar las manos ahora diciendo que ‘ah, no, pues el Gobierno federal va a hacer el plan de justicia y pues ahí nos vemos’”.

El acuerdo alcanzado es que la presa El Zapotillo, pese a tener una cortina de 80 metros, no podrá operar a más de 40 y se construirán ventanas para desfogar en caso de una crecida extraordinaria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)