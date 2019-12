Tensa situación se vive esta mañana en el poblado de Puente Grande, donde pobladores se enfrentaron a grupos antimotines del Estado, quienes resguardan la maquinaria y trabajadores para que el Siapa inicie obras en el lugar.

Estas obras por cierto, provocaron la inconformidad de los vecinos quienes hace un mes bloquearon la carretera Libre a Zapotlanejo.

Sin embargo esta mañana según comentan, los tomaron por sorpresa y esto genera la tensa situación en Puente Grande:

“Vienen por ordenes del gobernador, esto es un atropello a todas luces, están agarrando a todos por sorpresa, no se volvieron a comunicar con el comité, ayer creo, me dicen vino alguna gente de Gobernación a buscar algunos pero no encontró a la gente pero ayer a las 7:00 de la noche, entonces esto ya es, este, algo totalmente arbitrario.”

Los pobladores de Puente Grande municipio de Tonalá, denuncian también que grupos civiles impidieron que se tocaran las campanas del templo del lugar para así llamar a los vecinos y en estos momentos continúa la tensa calma con enfrentamientos y empujones entre antimotines y pobladores de Puente Grande. (Por José Luis Jiménez Castro)