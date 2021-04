En los últimos diez años no ha disminuido la pobreza en hogares con jefas de familia, lamenta la catedrática y especialista en Planeación y Políticas Públicas, Carolina Toro Morales.

“Y los hogares de una mujer como jefa de familia, tienen mayor número de dependientes económicos, pero en diez años no se ha reducido ni un punto porcentual la pobreza en estos hogares”.

Al insistirle a candidatas que se conviertan en voceras y promotoras de agendas de igualdad, señaló que las mujeres no saldrán de la pobreza, si no disponen de tiempo para lograr una mayor autonomía económica y si no acceden a trabajos bien remunerados. (Por Gricelda Torres Zambrano)