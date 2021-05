Ante la falta de información o claridad en los datos, familiares de personas fallecidas durante el accidente del Metro, han tenido que peregrinar por agencias del ministerio y hospitales, como en el caso de Alejandra Islas, quien finalmente encontró a su tío en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6.

“Sí, como era su ruta de trabajo para la casa, ya venía para la casa y ya al ver que ya no contestaba y al ver el accidente, pues por lógica se supuso que él estaba en el metro, y mis primos pues de inmediato fueron al lugar de los hechos a tratar de buscarlo. De hecho no nos enteramos que estaba aquí hasta como a las 2 y media que llegamos, porque todos los familiares andábamos por todos lados buscando y nos daban información de que no estaba, de que no habían llegado cuerpos ahí, y todo eso, hasta que mi cuerpo iba al hospital de la Villa y decidió pasar antes aquí, y lamentablemente pues encontró aquí su cuerpo”.

De acuerdo a fuentes oficiales, 19 de los 24 fallecidos fueron enviados al anfiteatro de esta Fiscalía. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)