Desde esta mañana comenzaron las competencias de Go Karts alrededor de la glorieta Niños Héroes.

A pesar de lo diminuto de los carros, el ruido de los motores ha despertado el interés hasta de los propios Policías en su faceta de espectadores.

En el lugar ya se venden papas fritas a 40 pesos, pizzas a 189 y micheladas a dos por 100.

El comité organizador tuvo el detalle de reacomodar y limpiar las mantas de personas desaparecidas que cuelgan en la glorieta Niños Héroes y el camión de la Policía de Guadalajara continúa ahí.

No obstante y a pesar de la expectación que comienza a levantar este evento, vecinos de Chapultepec y Niños Héroes siguen molestos.

“Como cualquier otro evento que se hace en Chapultepec no es un área para hacerlo o sea es una área habitacional o de oficinas, debería buscarse otros espacios… ¿Usted es vecino de la zona?… Aquí vivo, así es… ¿Y cómo le afecta?… Pues el tráfico, ahora si la gente, la suciedad, los destrozos que se hacen… ¿Chapultepec es un escenario para eventos de carreras de autos?… No de ninguna forma, es un problema esto… Desde las perspectivas de las festividades pues bueno no se puede negar nada, pero de lo que nos afecta a los vecinos si, porque no nos avisaron, nos enteramos ayer, bueno en la madrugada que empezaron a hacer ruido, pero pues no podemos hacer nada por más que nos quejemos”. (Por José Luis Jiménez Castro)