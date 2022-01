A pesar del incremento de contagios de Covid-19, el gobierno del Estado realizará pocas modificaciones a la estrategia sanitaria: el regreso presencial a educación básica será el 17 de enero, educación media a partir del 31 de enero y universidades a partir del 8 de febrero.

Sólo los aforos de los estadios se reducen a 60 por ciento. No obstante, en casinos, salones de eventos, conciertos y otros espacios de esparcimiento se estarán pidiendo a las personas que lleven su comprobante de vacunación, mientras que aquellos que no estén vacunados, deberán pagar laboratorios privados y presentar una prueba PCR de menos de 48 horas de ejecución.

Las actividades económicas no tendrán cambios en su operación y se advirtió que incrementarán la vigilancia y detección de casos por medio de pruebas. El gobierno del Estado señaló la compra de medicamentos para la atención de pacientes con Covid-19. (Por Hector Escamilla Ramirez)