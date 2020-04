A pesar de que en la Clínica 110 del Seguro Social en la zona de Oblatos se cuenta con algunas medidas preventivas contra el coronavirus, afuera del hospital no todos respetan la distancia recomendada de más de un metro entre personas.

Además, si bien se instalaron filtros sanitarios al ingresar al inmueble, no se realiza el mismo protocolo para todos, por ejemplo, la toma de temperatura sólo se aplica a algunos. Los ingresos al hospital son sólo con previa cita. Habla de esta situación una visitante:

“Al entrar pues le dan a uno su gel, le exigen a uno traer el cubrebocas, no hacer aglomeración de gente por la misma contingencia que nos aqueja en estos momentos”.

La clínica 110 ha concentrado diversas quejas tanto del personal del Seguro Social como de pacientes, pues acusan insuficiencia de insumos para evitar contagios por Covid-19. (Por Rodrigo de la Rosa)