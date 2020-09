El Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial tendrá titular, pero no dinero.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, admitió que por ahora solo está contemplado el salario de 70 mil pesos mensuales para el titular, Gabriel Gallo, no obstante todavía no se ha considerado recurso para personal o estructura.

Se plantea hacer contrataciones temporales.

“No tenemos que contratar de manera inmediata una plantilla de personal de manera permanente, lo podemos hacer de manera escalonada por unos dos o tres meses en lo que se hacen las primeras pruebas y las demás que van a ser cuatro años después se puede contratar más gente”.

Gabriel Gallo Alvarez debe pasar los exámenes de control de confianza antes de tomar protesta.

Suro Estevez agrega que la Comisión de Etica del Poder Judicial elabora el reglamento interno del centro que aplicará el control de confianza a jueces y magistrados. (Por Mireya Blanco)