La dirigencia estatal de Morena, que promovió los juicios políticos desechados contra el secretario de Salud, Fernando Petersen y la ex titular del OPD, Consuelo Robles, por la crisis de dengue en el estado durante 2019, pueden promover un recurso de revisión contra la decisión, informa la presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso local, María Esther López Chávez.

La legisladora, quien forma parte de las filas de Morena, dictaminó que no había elementos para el juicio político porque las pruebas que se entregaron no fueron suficientes, ni les respondieron donde podían obtenerlas.

“Por ejemplo, si tu dijeras que el asunto de la compra del insecticida para el dengue pero no nos decía en dónde encontrar esa prueba, en qué se relacionaba”.

Las solicitudes de juicios políticos fueron presentadas desde 2019. (Por Mireya Blanco)