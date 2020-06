Ante la denuncia hecha por la actual dirigencia de Morena, en contra de la ex presidente de este partido, Yeidckol Polevski, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se meterá en asuntos partidistas, pero en lo particular, aseguró que por más que le busquen, a él no le van encontrar.

“A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco, van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que estoy chocheando, todo eso, pero nunca van a poder decir de que soy corrupto”.

Por ello reiteró que si hay pruebas de corrupción en contra de Polevski, deberán presentarse ante la autoridad correspondiente. (Por Arturo García Caudillo)