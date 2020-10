Los padres de familia podrán decidir el orden de los apellidos para sus hijos, según una reforma aprobada este jueves por el Congreso del estado.

Se trata de una modificación al Código Civil para que exista libertad de poner primero el apellido de la madre o el padre y no como ocurre actualmente.

Se indica que una vez que se acepte el orden, los hermanos tendrán que registrarse igual. Si entre los padres de familia no hay un acuerdo sobre cual apellido va primero, entonces el oficial del Registro Civil podrá realizar un sorteo para resolver el conflicto.

Es la voz de la diputada panista, Claudia Murguía.

“No nos compete ver si la relación de pareja funciona o no funciona, o se prevé, o se augura que va a haber problemas de discusión o de ponerse de acuerdo, a nosotros nos interesa y es nuestro deber garantizar esos principios y esas reformas que aprobamos”

La legisladora reprobó las críticas que tuvo la propuesta en redes sociales y las consideró como violencia de género. (Por Mireya Blanco)