Además de las multas por 868 mil pesos que se consideran a partidos políticos por no actuar en los casos de violencia política en razón de género, el dinero público que reciben podrá recortarse a la mitad.

La reforma sobre violencia política votada por el Congreso local dejó fuera la posibilidad de anular una candidatura o una elección por antecedentes de violencia contra las mujeres, y solo establece que, si al terminar las investigaciones se comprueba que hubo tal, la víctima puede recibir una indemnización, la restitución inmediata del cargo, una disculpa púbica y garantizar medidas de no repetición.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Sofía García Mosqueda, cuestionó la validez de una elección cuando hubo violencia de por medio.

“No nos están dando nada, yo sé los hombres no estaban esperando gustosos que bueno que llegaron las mujeres ahí les va la mitad de las candidaturas, yo lo sé que no, pero ya estamos aquí y la paridad no es gripa”.

En su mayoría, la reforma fueron adecuaciones a lo que ya se establece a nivel federal. (Por Mireya Blanco)