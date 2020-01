La Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en Jalisco podría quedar en buenas intenciones, porque los estados no tienen facultades para legislar sobre normas familiares, civiles o procesales, advierte el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón.

Durante los foros convocados por diputados locales para analizar este tema, el juzgador advirtió a los legisladores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desde el año pasado que todas esas normas son de competencia federal.

“Entonces le dio a la Federación, al Congreso de la Unión, 180 días para que sacará una legislación única en materia procesal civil y procesal familiar para que aplicara a todo lo largo y ancho del país, los diputados federales no han hecho su trabajo”.

Dijo que la ley podría representar un avance al tramitar declaratorias por el domicilio del ofendido y no necesariamente en el lugar o municipio donde ocurrieron los hechos, debido a las amenazas que enfrentan familiares de personas desaparecidas. (Por Mireya Blanco)