A casi dos semanas de la balacera en la avenida Real Acueducto del municipio de Zapopan, la fiscalía de Jalisco tiene elementos para presumir que el hombre privado de la libertad por un comando armado provenía de otro estado del país.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que ya se cuenta con algunas fotografías un poco más nítidas, sin embargo aún no se logra obtener la identidad de la víctima.

“Pudiera ser el caso que fueran personas de otros estados de la República, no lo tenemos por cierto. Una vez que tengamos un poquito más de referencias al respecto estaríamos tratando de cruzar ese dato con esos otros estados para ver si allá pudiéramos avanzar un poco más rápido, pero en este momento todavía no está identificada la persona que privaron de la libertad”.

El fiscal indicó que continúan los peritajes balísticos para determinar si las armas de fuego encontradas durante un cateo en la colonia Auditorio de Zapopan fueron utilizadas en la balacera de la avenida Real Acueducto. (Por José Luis Escamilla)