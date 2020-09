México emitió una alerta consular para evitar que mujeres migrantes mexicanas sean esterilizadas sin su consentimiento, así lo informa el canciller Marcelo Ebrard.

“Desde el primer momento que supimos de esto, una alerta consular. Tenemos contacto con ya seis de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de procedimiento. Yo estimo que mañana terminaremos de entrevistarnos con todas las que potencialmente pudieron haber tenido esto. Desde luego, es algo inaceptable que rechazamos de ante mano, aún sin tener toda la información confirmada. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo, y no sólo sancionarse, sino tomar otras medidas, pero no me adelanto, son seis las que hemos entrevistado hasta ahora, pero sin más las que podrían haber sido sujetas”.

Y es que abogados estadounidenses documentaron violaciones a derechos humanos de migrantes, entre ellas varias mexicanas, en centros de detención en Irving, Georgia, a quienes se les realizaron procedimientos médicos sin su consentimiento. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)