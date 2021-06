Tan sólo en lo que va de junio, el ayuntamiento de Guadalajara, por medio de la policía municipal ha atendido más de 16 mil 900 reportes de ruido generado por particulares. Afirman que aunque la gente no lo percibe, sí se atienden los reportes de escándalos y ruido excesivo y que incluso el protocolo que se aplica para estos casos ha sido exitoso. Lo explica un comandante de la corporación:

“En caso de recibir un reporte de ruido excesivo los elementos acudirán al lugar con un sonómetro a medir los decibeles, en caso de exceder la norma se entrevistarán con el propietario, al cual se le entregará un apercibimiento en el cual se le advierte que de no cesar la fuente de ruido en un lapso de 30 minutos pueden ser acreedores a un arresto administrativo de hasta 36 horas”.

Señalan que en caso de no cumplirse el arresto, la multa puede ser de los dos a los 40 mil pesos según la gravedad de la falta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)