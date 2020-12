La recuperación de una camioneta robada con violencia en el Fraccionamiento El Palomar, derivó en una persecución y balacera que culminó en carretera a Morelia cerca del Macrolibramiento. En este tiroteo un elemento resultó herido de bala en un glúteo.

La unidad robada fue una Jeep en color gris, despojada a su dueño en López Mateos Sur a la altura del Fraccionamiento El Palomar. Por medio de cámaras de videovigilancia, se detectó que la unidad transitaba hacia el sur, desatándose la persecución.

A la altura del Macrolibramiento en la zona de El 40, el conductor de la camioneta maniobró sobre la cuneta para retornar en “u” e ir de vuelta hacia Guadalajara, pero los policías lograron cerrarle el paso al vehículo que resultó con daños. No obstante los dos asaltantes descendieron disparando y fue cuando lesionaron al policía. Los delincuentes huyeron hacia un predio y no fueron localizados. El elemento policiaco fue llevado a un hospital particular donde su estado de salud se reportó en condición regular.

(Por Héctor Escamilla Ramírez)