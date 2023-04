La Policía Vial no pudo levantar sanciones a un nutrido grupo de motociclistas que apareció en la avenida López Mateos, invadió carriles y golpeó algunos automóviles, en hechos ocurridos este fin de semana y consignados en videos en las redes sociales.

Al respecto esto señala Elda Arroyo, enlace de Comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado.

“Se atendió a la brevedad y en cuanto se generó el traslado de las unidades. Acudieron tres unidades al punto, dos motocicletas y una patrulla. Lamentablemente cuando llegan pues obviamente ya no los encuentran -¿Entonces no hubo ninguna sanción?- No -¿Cuántos automóviles resultaron dañados?- no tengo un estimado, no hay persona que nos haya presentado alguna… que haya hecho algún reporte, una denuncia”.

Agrega que la denuncia tendría que hacerse ante la Fiscalía del Estado. (Por Claudia Manuela Pérez)