“Libertad, libertad, libertad, libertad”.

Integrantes de diversas corporaciones policiacas se manifestaron afuera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir la liberación de los dos compañeros detenidos por lesionar a una jovencita, quien junto con otros anarquistas vandalizara diversos inmuebles y agrediera a policías durante una protesta frente a Casa Jalisco. Uno de los voceros de este movimiento, explicó.

“Estamos pidiendo tal vez los mismos derechos que este gobierno le da a quienes dañan la ciudad, a los delincuentes, a los anarquistas, a todos los que dañan la ciudad, y tienen derecho de audiencia y tienen derecho de petición, y los reciben con flores y los apoyan en sus movimientos, pues eso queremos nosotros que somos policías, pero les pedimos ahora que liberen a los compañeros que apresaron por agresiones a una joven que no tenía que estar en la calle, que no tenía que estar ahí”.

Tras no ser atendidos por la Jefa de Gobierno, llevaron la protesta a otra zona, bloqueando calles del primer cuadro de la ciudad. (Por Arturo García Caudillo)