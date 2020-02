Los 160 policías municipales de San Juan de los Lagos que fueron desarmados esta mañana tras ser intervenida la corporación por la Policía del Estado y el Ejército, son enviados a Guadalajara para una capacitación obligatoria, señala el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco.

Reconoce que el Comisario de la Policía de San Juan, Hugo Armando Martínez y su segundo al mando no se han presentado ante la autoridad.

“De momento el reporte que yo tengo por parte del supervisor de la Secretaría de Seguridad del Estado es el Comisario no se encuentra en el lugar, ni su segundo tampoco, desconozco los motivos podría ser una cuestión ajena , no podría ser ningún señalamiento. Ellos como titulares de la corporación deben hacer la entrega material de su personal y equipamiento”.

Agrega que el mando policíaco deberá presentarse en un plazo de 24 horas ante la autoridad. (Por Claudia Manuela Pérez)