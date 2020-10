Elementos de la Policía de Guadalajara y vecinos de Huentitán tuvieron un altercado esta tarde luego que los habitantes de la zona realizaron una reunión para visitar la zona de obras de la Avenida Troncal Huentitán dentro del predio El Disparate.

Los policías querían desalojar a los inconformes con el argumento que estaban dentro de propiedad privada. Esto inconformó a los vecinos quienes recriminaron que si se trata de un terreno privado, por qué están construyendo una avenida de 350 millones de pesos con recursos públicos. Habla Arturo Mendoza del Colectivo Únete Huentitán.

“El caso es que la policía quería impedirnos el paso sin embargo les demostramos que no había ningún documento para impedirnos el paso o impedirnos la estadía”.

Los vecinos no pudieron acercarse a valorar la zona que se incendia y que no ha sido sofocada, pero documentaron el daño ambiental que afirman se está generando a El Disparate. (Por Héctor Escamilla Ramírez)