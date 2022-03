Reconoce el secretario de transporte, Diego Monraz Villaseñor, que podría haber algunos policías viales que se estén excediendo en sus atribuciones, luego que la semana pasada Notisistema difundió el reclamo de un taxista que dijo ser multado por una patrulla que aparentemente no era de supervisión a transporte público.

Indicó que aunque los policías viales de la Secretaría de Transporte son fácilmente identificables, hay quienes los podrían confundir con los elementos que dependen de la Secretaría de Seguridad.

“Precisamente por eso son vehículos rotulados de otra forma y precisamente también por eso hay una coordinación con ellos. No descartamos que alguien quiera sorprenderlos no teniendo esa responsabilidad. Sí ha sucedido y de manera inmediata son denunciados. Pedimos que denuncien. Taxistas, conductores de transporte público o de plataformas cuando los pare una policía vial que se identifique como supervisión al transporte y si no por favor que nos marquen”. (Por José Luis Escamilla)