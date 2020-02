Asegura el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que la política de México en materia migratoria es injuriosa, y mienten quienes dicen que respetan los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

“Sí, lo supe, pero no es cierto, no es cierto, tienen que probarlo. Mira, hablan de otros retenes que son menos conflictivos, claro, pero la política es la misma, retenerlos, no dejarlos que vayan para arriba, es un compromiso”.

Reiteró que el canciller Ebrard está llevando a cabo funciones que no les corresponden, y aseguró que es una vergüenza reconocer que se ha detenido el flujo migratorio en casi 75 por ciento.

“Me parece una declaración casi injuriosa para el país, que anuncie que el 75, otra para la Constitución también, que anuncie que el 75 por ciento de la migración la detiene. ¿La cifra?, no, es vergonzoza, no es un título de orgullo, sino una confesión penosa. (por Arturo García Caudillo) (Foto: Cuartoscuro)