El técnico Alfonso Sosa tuvo este miércoles su primer entrenamiento como técnico de los Leones Negros. Indicó que la meta es formar una base de jugadores a futuro en busca del ascenso, y dijo estar emocionado por el nuevo proyecto.

“Para mi es una alegría, siempre ha sido mi casa y es algo muy valioso para mi, ese reto me gusta y buscar poner al equipo en un lugar que se merece”.

Sosa dijo que espera que el equipo que se encuentra como el peor de la Liga de Expansión, pueda responder de inmediato pues no lleva un solo triunfo en el torneo.

“Justo esa es la idea que al final de cuentas exista una reacción, me tocó ver unos partidos y el equipo de repente es intenso hay mucha juventud, que tiene sus pros y contras, manejar los tiempos, reciben muchos goles por la inexperiencia y demás recibí un grupo abierto con disposición al trabajo qu8e es importante para mi”.

Poncho Sosa firmó contrato por lo que resta de este y el próximo torneo. (Por Martín Navarro Vásquez)