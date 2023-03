El Ayuntamiento tapatío inició un programa para ordenar las botargas que invadieron el Centro de Guadalajara. Explican que en los últimos meses se registraron altercados con turistas, porque esto artistas urbanos se inconforman porque les toman fotos y no se las pagan, pese a encontrarse en el espacio público. El alcalde, Pablo Lemus, señaló que muchas de estas personas no son de Guadalajara, sino del Estado de México, han detectado hasta 70 de ellos y no representan la cultura tapatía.

Instancias de Cultura estatal y municipal iniciarán un padrón de las distintas botargas, darles permiso y regularlas. Así se definirá quiénes podrán permanecer en el Centro.

Señalaron que durante Semana Santa y Pascua no se dejará estar a estas botargas, porque se trajeron actividades religiosas al Paseo Alcalde.

“Por ejemplo hacer el tradicional lavado de pies a las afueras de Catedral, como para tener una Judea con la representación de Jesuscristo y la Virgen María con Batman afuera. No queda eso”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)