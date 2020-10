La Comisión de Vigilancia del Congreso local pondrá en espera la dictaminación de 80 cuentas públicas que corresponden al primer paquete que debe revisarse bajo las nuevas reglas de fiscalización, las cuáles estipulan que los diputados ya no pueden recibir documentación aclaratoria ni dar segunda oportunidad en la Auditoría Superior del Estado con la esperanza de que retiren cargos.

Su presidenta, Mirza Flores, detalla que pidieron al auditor, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, una reunión para que explique los criterios de revisión de la dependencia, pues ahora, solo le mandan a los diputados el informe final.

“Solamente nos mandan la conclusión, pero no sabemos qué tuvo a la vista, por qué valoró si es cargo o no es cargo, en qué se baso para fincar ese cargo”.

A partir del 2018, las cuentas públicas deben votarse en el Pleno del Congreso local tal y como lo manda la Auditoría Superior del estado y si los interesados tienen dudas deben irse al Tribunal de Justicia Administrativa. (Por Mireya Blanco)