Después de 16 años de lucha los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo podrán dormir en paz. Se logró el acuerdo que pondría fin al conflicto por la construcción de la presa El Zapotillo.

El gobierno federal avaló la construcción no de un vertedero como demandaban los habitantes para desfogar la presa e impedir la inundación de las tres comunidades, sino seis ventanas en la cortina que cumplirían la misma función; también el gobierno estatal quedó satisfecho con la cantidad de agua que recibirá de la presa, aunque pidieron el apoyo para los proyectos hidráulicos que se requieren para construir el acueducto a Guadalajara. Habla el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo.

“Se expuso la propuesta técnica que atiende lo solicitado por las tres comunidades: no afectación a los poblados, considerar un vertedero de descarga libre por la avenida con periodos de retorno de 10 mil años que es poco probable y que el agua almacenada sea para uso exclusivo de Jalisco, Guadalajara y Los Altos”.

Los habitantes de los tres poblados presentaron un pliego de 15 puntos para la reparación del daño y rehabilitación de los pueblos y seis de seguimiento técnico para la construcción de la presa. Fueron enfáticos que no es una victoria de ningún partido, sino de los pobladores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)