Luego del “cuatro” que empleados de la Secretaría de Transporte han puesto a choferes de la plataforma In Driver para recogerles su vehículo por no contar con la autorización para trabajar, conductores de esta plataforma siguen sin poder sacar su vehículo del corralón, a pesar de que ya pagaron la multa.

“Lo están manejando que el jefe jurídico de Transportes Públicos está girando la orden, que no entrega ningún carro, ninguna liberación… Entonces a mí sea más injusto que ya hayamos cumplido con la multa, este, y hasta la fecha no nos hayan entregado los vehículos”.

Los conductores de In Driver dicen que necesitan su auto para poder trabajar, pues algunos llevan ya una semana sin hacerlo. (Por José Luis Jiménez Castro)