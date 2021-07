Por espacio de 40 minutos la Línea 1 del Tren Ligero de la estación 18 de Marzo-Isla Raza, en ambos sentidos, estuvo detenida debido a que de un puente peatonal ubicado a mitad del camino un muchacho de 29 años pretendía arrojarse. Afortunadamente Bomberos de Guadalajara lograron convencerlo de no llevar a cabo su cometido. No obstante, el servicio del Tren Ligero sí afectó a una gran cantidad de personas, explica un bombero de Guadalajara:

“En este momento se encuentra parado de norte a sur, desde la estación 18 de Marzo a la estación Patria, por ende de norte a sur tendrían que esperar a que esto termine para poder circular de norte hacia el sur, de 18 de Marzo hacia Patria y viceversa”.

Bomberos de Guadalajara colocaron, para tal efecto, un colchón a mitad de las vías del Tren Ligero que -por fortuna- no fue utilizado. Hace unos minutos se reanudó el servicio aquí en la Línea 1 del tren eléctrico. (José Luis Jiménez Castro)