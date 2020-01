El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que 300 hospitales están abandonados en el país, ya sea porque no los concluyeron o porque no les dotaron del personal necesario para operarlos.

Al hacer un recuento de las instituciones hospitalarias que no fueron puestas a funcionar en sexenios anteriores por falta de equipamiento, personal o terminación de obras, el mandatario acusó que esas irregularidades se deben a la corrupción en la asignación de contratos. (Foto: Archivo)