En riesgo 123 mil empleos en Jalisco debido a la contingencia por el Covid-19, advirtió el gobierno del Estado al anunciar una bolsa de mil millones de pesos en apoyos a micro empresarios, productores de maíz y ambulantes.

Será el lunes 30 de marzo, luego de que se publiquen las reglas de operación, cuando inicie la entrega de los apoyos económicos, informó el gobernador, Enrique Alfaro.

Al destacar que las medidas tomadas hasta ahorita evitarían que Jalisco entre en una fase de cuarentena.

“Necesitamos quitarnos la idea de que esto es un juego, o de que esto no es cierto que esto es broma. mientras no haya la claridad absoluta de todo lo que está en juego me parece que nos vamos a quedar cortos, Confío en que los jaliscienses van a actuar con conciencia y con responsabilidad, pero el gobierno está haciendo lo que le toca y hasta donde podemos”.

El mandatario se quejó del poco apoyo del gobierno federal. (Por Claudia Manuela Pérez)