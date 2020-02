Como ya es una costumbre, este inicio de Cuaresma la PROFECO visitó el Mercado del Mar de Zapopan.

En el lugar se instaló una báscula calibrada para que los clientes comprueben el peso de su producto adquirido y se detectaron algunos negocios que no exhibían el precio del producto.

El encargado de la oficina de la PROFECO en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Sebastián Hernández, señaló.

“Lo que vimos es que hay comercios que no tienen los precios exhibidos y estuvimos colocando preciadores institucionales y de igual manera incentivándolos que en todo momento deben colocar los precios/…¿Hubo sanciones hoy?/…No, ya las visitas no se hacen de oficio, se hacen por medio de una denuncia, entonces invitar a todo el consumidor que cuando se le violen sus derechos que acudan con nosotros para levantar una denuncia y nosotros estar acudiendo a hacer la visita de verificación”.

Cabe mencionar que en el primer día de la Cuaresma aquí en el Mercado del Mar de Zapopan, los precios de los productos se mantuvieron casi igual. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)