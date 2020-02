Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que por cuestiones humanitarias dio autorización para que el crucero Meraviglia pudiera atracar en Cozumel, a pesar de la sospecha de un caso de coronavirus a bordo del naviero.

“Se les negó el arribo en dos puertos, nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar, nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México”.

Y reiteró que su administración está preparada para cuando llegue el coronavirus al país, aunque no descartó que cuando eso ocurra pudiera generar un poco de inestabilidad. (Por Arturo García Caudillo)