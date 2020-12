Porque ya no habría tiempo de emitir nuevos lineamientos, aunque los actuales no garantizan un piso parejo para las comunidades indígenas en el proceso electoral, el Tribunal en la materia determinó mantener las reglas para postular candidatos a diputados y alcaldes en municipios con pueblos originarios.

Al presentar la sentencia del magistrado Everardo Vargas, la secretaria de cuenta Verónica Silva, refirió que el Instituto Electoral se quedó corto en sus criterios porque solo tomó en cuenta la cantidad de población en los municipios de Mezquitic, Bolaños y Cuautitlán, por lo que deberán cambiarlos para la elección 2024.

“Se analizó que toda vez que el Instituto Electoral atendió únicamente al parámetro de porcentaje poblacional su determinación carece de sustento constitucional y legal, las medidas compensatorias no son inclusivas ni suficientes para revertir escenarios de desigualdad histórica”.

Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que contiendan para ser presidentes municipales de Mezquitic, Bolaños y Cuautitlán de García Barragán, deben incorporar en sus planillas al menos a un representante de las comunidades indígenas, y otro en la lista que presentan para ser diputados locales. (Por Mireya Blanco)