Ante el inicio de la Fase Tres de contagio por coronavirus, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció una normatividad más estricta para reducir aún más la movilidad en la capital de la República, pero aclaró que no recurrirá a medidas extremas.

“La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda, ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir a actividades esenciales guarda sana distancia, toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público”.

Entre las nuevas medidas destaca el cierre del 20 por ciento de las estaciones de metro, metrobús, y tren ligero; y la aplicación pareja del Programa Hoy No Circula para todos los automóviles, es decir, todos deberán parar un día a la semana. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)