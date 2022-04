Tras revelarse los resultados más recientes de la Encuesta de Percepción de Inseguridad de INEGI, donde nueve de cada 10 tapatíos se sienten inseguros, esta sensación se refleja también en cambios de hábitos para evitar ser víctimas de la delincuencia o tener temores al acudir a ciertos espacios y sitios públicos.

“Pero mi principal temor es a la hora de subir o bajar del carro. No se si vayan a llegar con la intención de asaltar o algo más”.

“Y la parte donde si me crea un poco de inseguridad es en los cajeros automáticos por ejemplo”.

“Yo antes tomaba la ruta que era por la 54, pero toda esa calle hay antros, burdeles y bares, yo ya no puedo tomar esa calle por la misma razón, primeramente porque soy mujer y segundo porque ya paso tarde”.

“Sí, si me llego a sentir de repente inseguro, sobre todo en el Centro de la Ciudad, yo vivo en el municipio de Guadalajara”.

Guadalajara fue uno de los seis municipios con mayor incremento de percepción de inseguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)