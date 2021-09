Aclara el Ayuntamiento de Tlaquepaque que por la lluvia de anoche no iniciaron los trabajos de reencarpetamiento de la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, pero que si no llueve esta noche lo harán.

Mientras tanto, vecinos de la colonia Álamo Industrial ya no creen en etapas de reencarpetamiento.

“Los vienen y los tapan con chapopote y quedan muy bien. Si en la noche, en la tarde llueve se vuelven a hacer los pozos. Allá, frente a la gasolinera, hay un hoyo en donde el otro día se volcó un tráiler”.

El reencarpetamiento de la avenida Lázaro Cárdenas será por la lateral, desde la calle Fuelle a la carretera a Chapala. (Por José Luis Jiménez Castro)