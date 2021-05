Maestros del Colegio de Bachilleres despedidos por el Gobierno denuncian que no se les ha permitido vacunarse contra el Covid cuando la jornada va más allá de la mitad.

Su dirigente, Javier Ávila Esparza, explica que sólamente algunos cuantos lo han logrado.

“Dijeron que algunos maestros de los 96 trabajan en otras instancias de Gobierno y por lo tengo ellos ya la tiene, pero la mayor parte que no trabaja en ninguna otra dependencia de Gobierno pues que se quede sin vacuna o que espere a que le toque por cuestiones de edad”.

Se trata de unos 60 maestros del Colegio de Bachilleres los que aún no se vacunan contra el Covid.

Por cierto, este día, profesores de la Institución hoy se manifestaron en sus oficinas y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Por José Luis Jiménez Castro)